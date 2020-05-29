Україна планує отримати перший транш від МВФ на початку червня - Шмигаль

Україна розраховує отримати від МВФ перший транш узгодженої програми stand-by вже на початку червня.

Про це Прем'єр-міністр України Денис Шмигаль заявив у вечірньому ефірі телеканалу «Україна» у п'ятницю, повідомляє кореспондент Укрінформу.

«Очікуємо підписання договору на надання першого траншу. Програма на 18 місяців, кредит на п'ять років. Сума – 5 млрд доларів. І це кредит за програмою stand-by за доволі спрощеними умовами, який дасть можливість нам рухатися спокійно у подоланні наслідків коронакризи. Буде перший транш, який на 1,9 млрд доларів у червні, 5-6 числа, очікуємо. Далі на осінь - 1,6 млрд доларів і в наступному році - 1,5 млрд дол. Тобто, ось така підтримка», - сказав Шмигаль.

Як повідомляв Укрінформ, Президент України Володимир Зеленський у п'ятницю провів телефонну розмову з директором-розпорядником Міжнародного валютного фонду (МВФ) Крісталіною Георгієвою. Вона поінформувала, що затвердження Радою директорів МВФ першого траншу узгодженої програми stand-by на наступні 18 місяців відбудеться найближчим часом. Співрозмовники погодилися, що перехід до програми stand-by значно полегшує виділення фінансової підтримки під час пандемії.