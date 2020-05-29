Справа на 28 мільйонів: ексголові наглядової ради "Вектор Банку" оголосили підозру

Державне бюро розслідувань повідомило про підозру ексголові наглядової ради «Вектор Банку» у справі про "виведення" 28 мільйонів гривень.

Про це інформує пресслужба відомства.

"Встановлено, що з 2015 року посадові особи банку, зокрема голова наглядової ради, започаткували механізм протиправної діяльності, за яким працівниками банку видавались кредити підконтрольним суб'єктам господарської діяльності. Надалі, шляхом складання фіктивних договорів купівлі-продажу цінних паперів, отримані в такий спосіб кредитні кошти перераховувались на рахунки пов’язаних з банком суб’єктів підприємницької діяльності, виводились у готівку та привласнювались учасниками злочинної схеми", - йдеться у повідомленні.

За результатами діяльності зазначеної схеми посадовці банку заволоділи коштами у сумі понад 28 мільйонів гривень.

Слідчі центрального апарату ДБР повідомили про підозру у заволодінні цієї суми ексголові наглядової ради «Вектор Банку» за ч. 5 ст. 191 ККУ.

У разі доведення вини, підозрюваному загрожує покарання у вигляді позбавлення волі строком до 12 років з конфіскацією майна.