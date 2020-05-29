Авіасполучення між Україною та Австрією може відновитися після 23 червня

Авіасполучення між Україною та Австрією може відновитися після 23 червня

Укрінформ
Відновлення регулярного авіасполучення між Україною та Австрією може відбутися після 23 червня.

Про це написав на своїй сторінці у Facebook посол України в Австрії Олександр Щерба.

"Щодо ситуації з відновленням авіасполучення між Україною та Австрією. Є ймовірність, що польоти відновляться після 23 червня. За умови, що обидві країни до того часу "відкриються" одна для одної й в плані відкриття повітряного простору, і в плані зняття обмежень для в’їзду громадян", - йдеться у повідомленні.

За словами посла, "бажання таке є". "Дуже важливо, щоб Україна пройшла умовний пік пандемії", - додав Щерба.

В окремому повідомленні очільник української дипмісії поінформував, що авіаперевізник SkyUp здійснить 8 червня спецрейс Київ-Відень-Київ. Квитки коштуватимуть від 169 євро.

Як повідомляв Укрінформ, з 28 березня Україна повністю закрила кордон для регулярного сполучення, в тому числі авіаційного.

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Сьогодні зранку відновилася робота чотирьох автомобільних та двох залізничних пунктів пропуску на кордоні з Молдовою.

За даними Worldometer, у світі загальна кількість підтверджених випадків захворювання на COVID-19 становить 5 925 928, із них 362 555 летальних, одужало 2 593 700 осіб.

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