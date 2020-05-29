Авіасполучення між Україною та Австрією може відновитися після 23 червня

Відновлення регулярного авіасполучення між Україною та Австрією може відбутися після 23 червня.

Про це написав на своїй сторінці у Facebook посол України в Австрії Олександр Щерба.

"Щодо ситуації з відновленням авіасполучення між Україною та Австрією. Є ймовірність, що польоти відновляться після 23 червня. За умови, що обидві країни до того часу "відкриються" одна для одної й в плані відкриття повітряного простору, і в плані зняття обмежень для в’їзду громадян", - йдеться у повідомленні.

За словами посла, "бажання таке є". "Дуже важливо, щоб Україна пройшла умовний пік пандемії", - додав Щерба.

В окремому повідомленні очільник української дипмісії поінформував, що авіаперевізник SkyUp здійснить 8 червня спецрейс Київ-Відень-Київ. Квитки коштуватимуть від 169 євро.

Як повідомляв Укрінформ, з 28 березня Україна повністю закрила кордон для регулярного сполучення, в тому числі авіаційного.

Сьогодні зранку відновилася робота чотирьох автомобільних та двох залізничних пунктів пропуску на кордоні з Молдовою.

За даними Worldometer, у світі загальна кількість підтверджених випадків захворювання на COVID-19 становить 5 925 928, із них 362 555 летальних, одужало 2 593 700 осіб.