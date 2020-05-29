Зросла кількість фінустанов, які очікують погіршення ситуації у наступні пів року

Фінансові установи вважають стан сектору задовільним, проте не виключають його погіршення у наступні півроку.

Про це свідчать результати «Опитування про системні ризики фінансового сектору» за травень 2020 року, повідомляє пресслужба НБУ.

"Понад половина фінансових установ вважають стан фінансового сектору задовільним. Попри погіршення оцінки респондентів, якщо порівняти з попереднім опитуванням, проведеним у листопаді, близько третини керівників досі оптимістично оцінюють поточний стан справ у фінансовому секторі. Водночас частка респондентів, які вважають загальний рівень ризику високим чи дуже високим, зросла з 23% в листопаді 2019 до 37% у травні 2020 року", - йдеться в повідомленні.

Зазначається, що зросла і частка опитаних, які очікують погіршення стану фінансового сектору у наступні пів року: якщо в листопаді їх було 4%, то зараз – 71%.

У регуляторі констатують стрімке погіршення оцінки фінустановами ризиків, пов’язаних з рівнем економічної активності та динамікою цін на сировинні товари. Причому ці фактори вперше з початку опитування (травень 2018 року) потрапили у топ найбільших ризиків, витіснивши звідти рівень захисту прав кредиторів та інвесторів, а також стан справ із міжнародними фінансовими організаціями.

Водночас першість у переліку найбільших ризиків, як і за результатами чотирьох попередніх опитувань, зберігає фактор корупції, діяльності правоохоронних органів та судової системи.

Загалом до п’ятірки найбільших факторів ризику (тих, що виявилися найзначнішими через сукупну оцінку респондентами у категоріях "дуже високий" та "високий" ризик) увійшли: корупція, діяльність правоохоронних органів та судової системи, рівень економічної активності, динаміка світових цін на сировинні товари, шахрайство та кібернетичні загрози та політична ситуація в Україні.

Водночас, за даними травневого опитування, фактором найнижчого ризику для фінансового сектору фінустанови визначили можливість банкрутства або суттєвих фінансових труднощів.

Фінустанови також стали обережнішими – їхня схильність до ризику суттєво знизилася, про що сказали 42% опитаних топменеджерів.

У Нацбанку зазначили, що опитування проводилося з 12 до 25 травня 2020 року. Участь у ньому взяли керівники 18 банків, 6 страхових та 3 інвестиційних компаній. До вибірки не потрапили фінустанови, до яких запроваджено санкції. У підсумкових результатах не бралися до уваги розмір банку чи компанії чи їхньої частки на ринку – усі відповіді рівноцінні.

Опитування про системні ризики фінансового сектору проводиться Національним банком України двічі на рік. Його результати відображають, як топменеджери фінустанов оцінюють стан фінансового сектору за минулі 6 місяців та чого очікують у наступні пів року.

Наступне опитування буде опубліковане в листопаді 2020 року.