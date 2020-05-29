Мін’юст планує розширити проєкт державно-приватного партнерства

Міністерство юстиції України планує розширити проєкт державно-приватного партнерства, залучивши до нього ще й закриті в'язниці.

Про це в ексклюзивному коментарі Укрінформу розповіла заступник міністра юстиції Олена Висоцька.

“Ми плануємо реалізовувати проєкт державно-приватного партнерства в інших форматах - розширити не тільки на слідчий ізолятор, а й залучити як актив оптимізовані в'язниці, законсервовані, звільнені. Вони також можуть бути інвесторам корисні й цікаві, як і земельні ділянки”, - сказала Висоцька.

При цьому вона зауважила, що сама модель співпраці, визначеної в рамках проєкту державно-приватного партнерства, “потребує законодавчого вдосконалення для того, щоб вона була прозоріша, простіша, швидша і з гарантіями і для держави, і для інвестора”.

“Тому наше завдання зараз - змінити все ж таки законодавство. Ми виходимо з ініціативами про зміни. Вони невеликі, необ’ємні, але потрібні для того, щоб потім ми могли не точково проєктами займатися, коли по 2-3 роки один проєкт “тягнеться,” а запустити по Україні стільки, скільки інвесторам буде цікаво з нами працювати. Тому зараз найближчі 3-4 місяці ми маємо попрацювати над оптимізацією в'язниць”, - розповіла урядовець.

Висоцька поінформувала, що наразі Мін’юст готує пакети документів на кожну визначену до закриття установу. За її словами, цього року планують оптимізувати 9 установ, а персонал звільнять.

На уточнення, про яку кількість персоналу йдеться, відповіла: “Думаю, до 2000 буде, але в нас маленькі зарплати в системі. Сподіваюся, буде підтримка, щоб ми направили цю оптимізацію з персоналу на персонал, який буде в інших установах, які донаповняться засудженими, і їм буде збільшена платня”.

Як повідомлялося, 6 грудня 2016 року Міністерство юстиції підписало Меморандум, метою якого є консолідація зусиль сторін, спрямованих на реалізацію пілотного проєкту в рамках державно-приватного партнерства щодо підготовки та запуску будівництва нових Київського та Львівського СІЗО і лікарні.

В рамках проєкту передбачалося, що інвестор може отримати земельну ділянку і стару будівлю в межах міста у своє користування, якщо побудує в іншому місці нову будівлю для СІЗО за міжнародними стандартами. Наразі проєкт досі не реалізований.