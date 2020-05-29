НБУ у червні планує запровадити процентний своп з банками

Національний банк у червні планує запровадити процентний своп з банками, що дозволить пожвавити довгострокове банківське кредитування.

Про це повідомляє пресслужба регулятора.

"Національний банк затвердив Положення про проведення Національним банком України на міжбанківському ринку операцій своп процентної ставки. Це відкриває шлях до запровадження нового інструмента, який дасть змогу пожвавити довгострокове банківське кредитування", - йдеться в повідомленні.

У Нацбанку зазначили, що знизили вже облікову ставку до 8% і бачать передумови для її подальшого зниження.

"Національний банк докладає багато зусиль, щоб підтримати економіку на етапі виходу з карантину. Ми запровадили довгострокове рефінансування банків на строк до 5 років, щоб вони не боялися брати кошти в НБУ і спрямовувати їх в економіку. Тепер готуємося до запуску процентного свопу, який знизить процентні ризики банків і додасть їм сміливості для розгортання кредитування", - зазначив заступник голови Національного банку Олег Чурій.

Своп передбачає, що одна сторона пропонує іншій фіксовану процентну ставку, що нараховується на умовну суму, а інша сторона – плаваючу відсоткову ставку. Остання буде розраховуватися на основі Українського індексу міжбанківських ставок за кредитами та депозитами овернайт (UIIR). В обумовлений строк відбуваються розрахунки сторін з обрахунку різниці процентних платежів.

У такий спосіб банки можуть мінімізувати власний процентний ризик під час кредитування. Вони залучають депозити на досить короткий термін порівняно з довгим строком кредитів, тож завжди ризикують через ймовірність зміни вартості залучень. Йдеться про те, що ставка за депозитами фактично завжди змінюється і може зрости, а для позичальника вона фіксована. Своп усуває цей ризик.

Зі свого боку завдяки таким операціям Національний банк зможе посилити дієвість монетарної трансмісії. Процентні ставки в економіці будуть гнучкіше реагувати на монетарні рішення Національного банку та зміни у вартості ресурсів на міжбанківському кредитному ринку.

Таким чином запровадження процентного свопу не тільки стимулюватиме розгортання кредитних програм для бізнесу та населення, але й сприятиме подальшому зниженню відсоткових ставок у економіці.

Новий інструмент стане доступним після повної готовності технічного функціоналу та депозитарної системи до проведення таких операцій. Орієнтовний строк запуску – друга половина червня 2020 року.

Національний банк проводитиме операції своп процентної ставки шляхом кількісного або цінового аукціону через торговельні системи Bloomberg, Refinitiv чи будь-які інші сучасні програмно-технічні комплекси, що мають необхідний функціонал.

Участь в аукціонах зможуть брати банки, які попередньо уклали з Національним банком відповідний генеральний договір і сформували необхідний гарантійний фонд. Останній може складатися з облігацій внутрішньої державної позики або національної чи іноземної валюти, розміщеної на рахунках Національного банку без сплати процентів.

Конкретні параметри проведення таких операцій, а саме їх періодичність, строки, граничні ставки, обсяги та інші будуть затверджуватись окремим рішенням Правлінням Національного банку після розгляду цього питання Комітетом з монетарної політики.

Загальні умови проведення операцій своп процентної ставки схвалені Постановою Правління Національного банку України № 67 від 28 травня 2020 року "Про затвердження Положення про проведення Національним банком України на міжбанківському ринку операцій своп процентної ставки". Це Положення набуває чинності 30 травня 2020 року.