Середня зарплата за рік збільшилася на 1,6% — Держстат

Середня номінальна зарплата українців за квітень 2020 року була на 1,6% більшою за ту, яку вони отримали за квітень 2019 року, і становила 10 430 грн.

Про це повідомляє Державна служба статистики.

"Середня номінальна заробітна плата штатного працівника підприємств, установ та організацій у квітні 2020 року становила 10 430 грн, що у 2,2 раза вище рівня мінімальної заробітної плати (4 723 грн). Порівняно із березнем розмір середньої номінальної заробітної плати зменшився на 8,9%, а за останні 12 місяців (відносно квітня 2019 року) збільшився на 1,6%", - йдеться у повідомленні.

Найбільша номінальна зарплата за минулий місяць була у працівників у сфері фінансової та страхової діяльності — в середньому 20 256 грн (на 2,1% більше, ніж за квітень 2019 року). На другому місці за цим показником — галузь інформації та телекомунікацій (18 317 грн, на 10,7% менше), на третьому — сфера державного управління й оборони, обов’язкового соціального страхування (15 041 грн, на 13,0% більше).

Найменші середні номінальні зарплати за квітень 2020 року були у сферах тимчасового розміщування й організації харчування (3 500 грн, на 46,4% менше, ніж за квітень 2019 року), охорони здоров'я та надання соціальної допомоги (7 035 грн, на 4,3% більше), операцій з нерухомим майном (7 121 грн, на 13,1% менше).

Як повідомлялось, за даними Держстату, середня номінальна зарплата за квітень 2019 року становила по Україні 10 269 грн, що на 21,2% більше, ніж за квітень 2018 року.