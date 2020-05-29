Навігацію на всіх каскадах річки Дніпро буде відкрито з 1 червня 2020 року.

Про це розповів міністр інфраструктури України Владислав Криклій, повідомляє пресслужба відомства.

"Незважаючи на коронакризу та зміни до держбюджету, Міністерство інфраструктури спільно з новим керівництвом ДП “Укрводшлях” та генпідрядником будівництва забезпечили завершення капітального ремонту Канівського судноплавного шлюзу. Повністю відкриють навігацію на Дніпрі вже 1 червня. Це на 10 днів раніше, ніж було заплановано", - сказав Криклій.

За його словами, рішення про ремонт Канівського шлюзу було прийнято у 2018 році, але роботи не проводились у встановлені терміни.

"Тільки після втручання Міністерства та заміни керівництва ДП “Укрводшлях” ми знайшли можливість завершити капремонт", - зауважив міністр.

Навігацію на всіх каскадах Дніпра відкриють із 1 червня - Криклій

На його думку, вирішити всі проблемні питання з утриманням, ремонтом та модернізацією судноплавних шлюзів на Дніпрі може законопроєкт “Про внутрішній водний транспорт”.

“Для утримання шлюзів в належному стані законопроєктом 1182-1-д передбачається створення Державного фонду розвитку внутрішніх водних шляхів. З цього фонду фінансуватиметься утримання, реконструкція, ремонт, технічне переоснащення й охорона судноплавних гідротехнічних споруд”, - підкреслив Криклій.

Як повідомляв Укрінформ, 24 квітня Верховна Рада ухвалила у першому читанні законопроєкт №1182-1-д «Про внутрішній водний транспорт». Законопроєктом пропонується визначити правові, економічні та організаційні засади діяльності внутрішнього водного транспорту.

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Зокрема, пропонується уніфікувати деякі терміни у галузі внутрішнього водного транспорту та вдосконалити нормативну базу встановлення та використання берегових смуг водних шляхів, підтримки у належному стані гідротехнічних споруд, закріпити в чинному законодавстві принцип пріоритетності розвитку внутрішнього водного транспорту.

Наразі законопроєкт перебуває на розгляді в профільному комітеті Верховної Ради України.