Конкуренція на ринку електроенергії може прибрати потребу підвищувати тарифи — Герус

Конкуренція на ринку електроенергії може прибрати потребу підвищувати тарифи для населення.

Про це в ефірі "Право на владу" сказав голова парламентського комітету з енергетики та ЖКП Андрій Герус, повідомляє кореспондент Укрінформу.

"Якщо ти забезпечуєш конкуренцію на ринку, необхідність підвищення стає не такою гострою, а також є моральне право підняти тарифи, якщо у цьому є потреба. Якщо чиновники і політики зробили все, щоб ринок був конкурентним, таке право з'являється. А якщо ми бачимо на ринку зловживання, то тоді морального права немає", - сказав Герус.

Він зазначив, що на ринку електроенергії має виникнути конкуренція.

"Тоді подивимося, чи буде потреба підвищувати тарифи і коли", - додав Герус.

На його думку, у цьому році пріоритетним завданням буде вихід з кризи в енергетиці.

"Під час карантину тарифи на електроенергію точно не будуть підвищені", - наголосив нардеп.

Як повідомляв Укрінформ, Міністерство енергетики та захисту довкілля вважає за доцільне в умовах профіциту електроенергії обмежувати виробництво на АЕС, щоб не оплачувати штраф виробникам електроенергії з відновлюваних джерел. Про це на початку травня 2020 року заявила в. о. міністра енергетики і захисту довкілля Ольга Буславець.

Мінекоенерго наприкінці квітня 2020 року був запропонований новий Прогнозний енергетичний баланс виробництва та споживання електроенергії в енергосистемі України на 2020 рік. Енергобаланс передбачає пропорційне зниження обсягів виробництва електроенергії атомною, гідро- та тепловою генерацією. Прогнозний баланс виробництва електроенергії атомними електростанціями у 2020 році скорочено на 8,6% - до 73,7 млрд кВт-год.

Виконання нового Прогнозного енергобалансу потребує виведення у резерв трьох енергоблоків ВВЕР-1000 на Запорізькій та Рівненській АЕС. Це забезпечить роботу інших енергоблоків АЕС України на рівні, близькому до номінального.