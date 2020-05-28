В уряді визначили для дофінансування 5 об'єктів, які не були завершені до ЄВРО-2012

Харківський та Львівський аеропорти, НСК «Олімпійський», Арена Львів та стадіон «Скіф», будівництво яких не завершили до Євро-2012, можуть бути дофінансовані та повністю введені в експлуатацію.

Про це повідомив міністр Кабінету міністрів Олег Немчінов у Facebook за результатами чергової наради щодо вирішення проблемних питань, які виникли після проведення фінальної частини чемпіонату Європи 2012 року з футболу в Україні .

"Обрано 5 об’єктів, які можуть бути дофінансовані та повністю введені в експлуатацію: Харківський та Львівський аеропорти, НСК «Олімпійський», Арена Львів та стадіон «Скіф». У розрізі НСК «Олімпійський» - це декілька конкретних точок: сам стадіон, касовий павільйон, зона гостинності та електропідстанція", - зазначив урядовець.

За його словами, після доопрацювання з Міністерством фінансів наступного тижня буде розпочато процес погодження відповідного проєкту постанови, яка дозволить реалізувати дофінансування об’єктів Євро-2012.

Немчінов розповів, що прогнозний обсяг фінансування для завершення будівництва вищевказаних об’єктів та введення їх в експлуатацію становить 902 млн гривень, із яких 583,04 млн гривень, за даними міністра, є предметом розгляду судовими інстанціями відповідно до відомостей Єдиного державного реєстру судових рішень.

Також він поінформував, що передбачається проведення спеціального будівельно-технічного аудиту, за підсумками якого можна буде реально оцінити реальну вартість робіт для дофінансування.

"Саме фінансування відбуватиметься за рахунок коштів, які вже знаходяться рахунках Державного підприємства «Фінансування інфраструктурних проєктів» (з 2016 року правонаступник Національного агентства з питань підготовки та проведення в Україні фінальної частини чемпіонату Європи 2012 року з футболу та реалізації інфраструктурних проєктів)", - додав Немчінов.

Як повідомлялося, міністр Кабінету міністрів Олег Немчінов 13 травня провів першу нараду щодо проблемних питань, котрі виникли після проведення фінальної частини Чемпіонату Європи з футболу в 2012 році в Україні - Євро-2012. Тоді профільні міністерства і відомства визначили шляхи вирішення погашення боргових зобов'язань та дофінансування програми з будівництва й реконструкції аеропортів та об'єктів спортивної інфраструктури, які готували до Чемпіонату Європи з футболу в 2012 році в Україні.