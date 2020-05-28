Закон про відокремлення ГТС від Нафтогазу оскаржили в Конституційному суді

До Конституційного суду надійшло подання групи народних депутатів щодо конституційності Закону «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України у зв’язку з відокремленням діяльності з транспортування природного газу».

Про це повідомляє пресслужба суду.

"До Конституційного суду України 28 травня надійшло конституційне подання 47 народних депутатів України щодо відповідності Конституції України (конституційності) окремих положень абзаців другого, третього частини третьої статті 89, частини п’ятої статті 136 Господарського кодексу України, статті 14 Закону України «Про трубопровідний транспорт», абзацу дванадцятого частини першої статті 4 Закону України «Про управління об’єктами державної власності», абзацу другого частини шостої статті 21, абзацу першого частини третьої, частини четвертої статті 44 Закону України «Про Кабінет міністрів України» в редакції Закону України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України у зв’язку з відокремленням діяльності з транспортування природного газу», - йдеться у повідомленні.

Подання до КС направили народні депутати Юлія Тимошенко і Сергій Власенко.

Як повідомлялося, 17 листопада 2019 року набрав чинності Закон «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України у зв'язку з відокремленням діяльності з транспортування природного газу».

Ним передбачено створення відокремленого та незалежного оператора ГТС. Таким чином, українське енергетичне законодавство приводиться у відповідність до європейського.