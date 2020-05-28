Потужність працюючих вугільних ТЕС вперше перевищила атомну генерацію - Герус

Потужність вугільних ТЕС в Україні вперше перевищила працюючу потужність атомних електростанцій.

Про це написав у Facebook голова парламентського комітету з енергетики та ЖКП Андрій Герус.

"Історична подія сталася вчора ввечері. Потужність вугільних ТЕС перевищила працюючу потужність атомних електростанцій (АЕС). Вчора о 22:17 працююча потужність вугільних ТЕС склала 7243 МВт, а працююча потужність АЕС склала 6663 МВт. Це стало наслідком того, що напередодні Міністерство енергетики змусило Енергоатом ще зменшити роботу своїх блоків, хоча наявна потужність, яка може працювати, складає 9490 МВт", - написав Герус.

Таким чином, обмеження Енергоатому дорівнювало 2827 МВт.

"Це потужність всієї Рівненської АЕС, або на 41% більше потужності Хмельницької АЕС. Загалом під обмеженнями зараз 9 блоків - на усіх АЕС. Подивившись на графік, будь-хто зрозуміє, що обмеження Енергоатому не пов’язані із зниженням споживання. А пов’язане із тим, що виробіток віддали вугільним ТЕС. Простими словами. Обмежується державний Енергоатом, власником якого є ви всі, як громадяни України. А збільшується генерація вугільних ТЕС, 70% яких належить компаніі ДТЕК Ахметова. І такий перерозподіл ринку відбувається не тому, що Енергоатом програв конкуренцію, а тому, що знайшлися чиновники, які вирішили вручну перерозподілити ринок на користь приватних (дорожчих) структур", - зазначив Герус.

Як повідомляв Укрінформ, Міністерство енергетики та захисту довкілля вважає за доцільне в умовах профіциту електроенергії обмежувати виробництво на АЕС, щоб не оплачувати неустойку виробникам електроенергії з відновлюваних джерел. Про це на початку травня 2020 року заявила в. о. міністра енергетики і захисту довкілля Ольга Буславець.

Мінекоенерго наприкінці квітня 2020 року був запропонований новий Прогнозний енергетичний баланс виробництва та споживання електроенергії в енергосистемі України на 2020 рік. Енергобаланс передбачає пропорційне зниження обсягів виробництва електроенергії атомною, гідро- та тепловою генерацією. Прогнозний баланс виробництва електроенергії атомними електростанціями у 2020 році скорочено на 8,6% - до 73,7 млрд кВт-год.

Виконання нового Прогнозного енергобалансу потребує виведення у резерв трьох енергоблоків ВВЕР-1000 на Запорізькій та Рівненській АЕС. Це забезпечить роботу інших енергоблоків АЕС України на рівні, близькому до номінального.