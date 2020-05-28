Україна підпише конвенцію з Іспанією про уникнення подвійного оподаткування

Президент Володимир Зеленський уповноважив міністра фінансів Сергія Марченка підписати Конвенцію між Україною та Іспанією про уникнення подвійного оподаткування щодо податків на доходи та запобігання податковим ухиленням.

Текст розпорядження опублікований на сайті глави держави.

"Уповноважити міністра фінансів України Марченка Сергія Михайловича на підписання Конвенції між Україною та Королівством Іспанія про уникнення подвійного оподаткування стосовно податків на доходи та запобігання податковим ухиленням і уникненням та Протоколу до неї", - ідеться в розпорядженні.

Водночас документом визначається таким, що втратило чинність, розпорядження, яким на підписання цієї Конвенції уповноважувалась попередній міністр фінансів Оксана Маркарова.

Як повідомляв Укрінформ, Верховна Рада під час позачергового засідання 30 березня призначила Сергія Марченка на посаду міністра фінансів України.