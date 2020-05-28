Франція торік стала найпривабливішою для інвестицій країною Європи
Такі дані оприлюднила у четвер міжнародна консалтингова компанія EY у межах проєкту «Європейський інвестиційний моніторинг», повідомляє власний кореспондент Укрінформу.
За даними дослідження, частка Франції у залученні прямих іноземних інвестицій в Європі у 2019 році становила 18,8% (зростання на 17%). Друге місце за реалізацією міжнародних інвестиційних програм посіла Велика Британія – 17,4% (приріст 5%).
До десятки найбільш інвестиційно привабливих країн Європи також увійшли Німеччина (15,1%), Іспанія (7,6%), Бельгія (4,2%), Нідерланди (4%), Польща (3,1%), Ірландія (3%), РФ (3%) та Туреччина (2,7%).
При цьому найбільші скорочення прямих іноземних інвестицій, порівняно з попередніми роками, зафіксовані у Туреччині (-33%), Польщі (-26%), а також у РФ (-9%).