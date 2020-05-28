Третина мікробізнесу втратила понад 50% доходів - Європейська бізнес асоціація

Третина малих підприємців, а саме 33% втратили більше 50% своїх доходів.

Такими є результати опитування, проведеного ЄБА серед учасників проєкту Unlimit Ukraine.

"Третина підприємців, а саме 33% повідомляють про 50-75% втрат від доходів. Також підприємства повідомляють про значне зростання дебіторської заборгованості. Ще 44% зазнали до 50% втрат від доходів, а 7% підприємств розглядають варіант закриття. І тільки у 14% не відбулося жодних змін у роботі або ж навіть зріс дохід", - йдеться в повідомленні.

Щоб досягнути докарантинних темпів розвитку, 38% підприємців знадобиться один рік, 25% – два та більше роки, 19% – близько шести місяців. Тільки 3% повідомили, що рівень розвитку їхнього бізнесу не змінився.

Допомогти у відновленні компаніям можуть такі заходи підтримки від держави – зниження податкового навантаження на фонд оплати праці, надання більш дешевого кредитного ресурсу та скасування штрафних санкцій за податкові порушення до кінця року.

Більшості компаній, а саме 48%, вдалося зберегти заробітну плату персоналу у незмінному вигляді, тоді як 29% були змушені скоротити розмір оплати праці, а ще 19% – відправити працівників у неоплачувану відпустку.

Зберегти персонал компанії у незмінному складі змогли 59% підприємств. Ще 33% компаній торкнулося скорочення, а от 6% навіть зараз шукають нових працівників.

Бізнес готовий повертатися до роботи – 54% компаній відновлять свою офлайн діяльність протягом травня-червня. Водночас 60% підприємців розглядають можливість повного чи часткового переходу на віддалений режим роботи. Окрім гнучкості в роботі, це ще й спосіб скоротити витрати на оренду офісу.