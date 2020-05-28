Уряд уповноважив Петрашка на співбесіди із кандидатами на посаду голови Держгеокадастру

Уряд уповноважив Петрашка на співбесіди із кандидатами на посаду голови Держгеокадастру

Укрінформ
Кабінет міністрів уповноважив міністра розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України Ігоря Петрашка на проведення співбесід з кандидатами на вакантну посаду голови Державної служби з питань геодезії, картографії та кадастру.

Текст відповідного розпорядження оприлюднений на Урядовому порталі.

«Погодитися з пропозицією міністра розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України Петрашка І. Р. щодо необхідності призначення на вакантну посаду голови Державної служби України з питань геодезії, картографії та кадастру шляхом укладення контракту про проходження державної служби.

Визначити міністра розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України Петрашка І. Р. уповноваженою особою для проведення співбесіди в установленому порядку», - йдеться у документі.

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Як повідомляв Укрінформ, Башлика Кабмін під керівництвом Олексія Гончарука призначив головою Державної служби України з питань геодезії, картографії та кадастру в листопаді 2019 року.

Уряд Дениса Шмигаля 25 травня 2020 звільнив його з цієї посади. При цьому КМУ тимчасово, до призначення в установленому порядку голови Державної служби України з питань геодезії, картографії та кадастру, поклав виконання обов’язків керівника на першого заступника голови служби Юлію Мороз.

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