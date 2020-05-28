Уряд уповноважив Петрашка на співбесіди із кандидатами на посаду голови Держгеокадастру

Кабінет міністрів уповноважив міністра розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України Ігоря Петрашка на проведення співбесід з кандидатами на вакантну посаду голови Державної служби з питань геодезії, картографії та кадастру.

Текст відповідного розпорядження оприлюднений на Урядовому порталі.

«Погодитися з пропозицією міністра розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України Петрашка І. Р. щодо необхідності призначення на вакантну посаду голови Державної служби України з питань геодезії, картографії та кадастру шляхом укладення контракту про проходження державної служби.

Визначити міністра розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України Петрашка І. Р. уповноваженою особою для проведення співбесіди в установленому порядку», - йдеться у документі.

Як повідомляв Укрінформ, Башлика Кабмін під керівництвом Олексія Гончарука призначив головою Державної служби України з питань геодезії, картографії та кадастру в листопаді 2019 року.

Уряд Дениса Шмигаля 25 травня 2020 звільнив його з цієї посади. При цьому КМУ тимчасово, до призначення в установленому порядку голови Державної служби України з питань геодезії, картографії та кадастру, поклав виконання обов’язків керівника на першого заступника голови служби Юлію Мороз.