Україна скоротила імпорт автомобілів на 44%

З січня по березень 2020 року Україна імпортувала 127,2 тисяч одиниць автотранспортних засобів на суму майже в 994,4 мільйонів доларів США, що на 44% менше у порівнянні з аналогічним періодом минулого року.

Про це повідомляє Асоціація автовиробників України (Укравтопром).

"У першому кварталі поточного року в Україну в режимі імпорту було ввезено 127,2 тис. одиниць автотранспортних засобів на суму майже в 994,4 млн. доларів США. У порівнянні з аналогічним періодом минулого року імпорт автотранспорту скоротився на 44 відсотки. При цьому зниження загального обсягу імпорту відбулося за рахунок легкових авто", - йдеться у повідомленні.

Відтак у першому кварталі 2020 року імпорт легкових авто в Україну у порівнянні з аналогічним періодом 2019 року скоротився на 46% до 115,8 тисяч штук загальною вартістю 823 млн доларів США. У зазначений період в Україну було імпортовано понад 94 тисячі вживаних авто на суму 418,6 млн доларів США. Нових авто було закуплено 21,8 тисяч одиниць на суму 404,4 млн доларів США.

Найбільшими постачальниками нових легкових автомобілів у першому кварталі 2020 року були: Японія (4574 шт.), Румунія (3849 шт.) та Китай (3335 шт.). Старі легковики частіше завозили з: ФРН (26425 шт.), США (15723 шт.) і Франції (10177 шт.).

Одночасно з цим у першому кварталі 2020 року зріс імпорт вантажних та спеціальних автомобілів - до 10,9 тисяч штук (+2% у порівнянні з 2019 роком) та автобусів до майже 500 шт (+5% у порівнянні з 2019 роком).

Як повідомляв Укрінформ, у 2019 році в Україну було імпортовано близько 544 тисяч легкових автомоболів на суму 3,6 млрд доларів США.