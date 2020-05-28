Опублікували закон про додаткову підтримку платників податків на період карантину

Закон "Про внесення змін до Податкового кодексу України та інших законів України щодо додаткової підтримки платників податків на період здійснення заходів, спрямованих на запобігання виникненню і поширенню коронавірусної хвороби (COVID-19)" опубліковано в офіційній газеті Верховної Ради "Голос України".

Текст закону також оприлюднений на сайті видання.

Необхідність у розробці такого закону виникла у зв'язку із продовженням дії обмежувальних карантинних заходів, зокрема через необхідність у продовженні строків дії окремих пільг та послаблень адміністрування для платників податків.

Тому закон передбачає продовження строків дії пільг та адміністративних спрощень на період, який буде прямо прив'язаний до закінчення карантину.

Зокрема, передбачено продовження строку незастосування штрафних санкцій за порушення податкового законодавства, вчинені протягом періоду з 1 березня по останній календарний день місяця (включно), в якому завершується дія карантину; продовження строку ненарахування пені останній календарний день місяця (включно), в якому завершується дія карантину;

Продовжується також звільнення від сплати ЄСВ за себе ФОП та особами, які провадять незалежну професійну діяльність на період з 1 по 31 травня 2020 року, та мораторію на проведення документальних та фактичних перевірок по останній календарний день місяця (включно), в якому завершується дія карантину.

Крім того, продовжується до 2024 року строк дії Закону "Про спрощення процедур реорганізації та капіталізації банків", який мав завершитися 1 серпня 2020 року . Така необхідність полягає у потребі збереження оптимізованих процедур капіталізації та реорганізації банків в умовах нестабільної економічної ситуації у країні, зокрема у зв'язку з провадженням низки заходів для запобігання виникненню і поширенню коронавірусної хвороби. Зменшуються вимоги до мінімального розміру статутного капіталу банків з 500 млн грн до 200 млн грн, що зумовлено необхідністю приведення законодавчих вимог до мінімального розміру статутного капіталу банків в Україні у відповідність до сьогоденних економічних реалій.

Закон набирає чинності з дня, наступного за днем його опублікування.

Читайте також: НБУ констатує стабільність на банківському ринку

Як повідомляв Укрінформ, 30 квітня на позачерговому засіданні ВР ухвалила відповідний проєкт закону в першому читанні, із скороченим строком підготовки.

На позачерговому засіданні ВР 13 травня його було ухвалено в другому читанні і в цілому. Голова Верховної Ради підписав закон 18 травня, а Президент – 27 травня.