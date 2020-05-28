НБУ констатує стабільність на банківському ринку

У травні обсяги строкових гривневих депозитів та валютних коштів населення практично не змінилися.

Про це повідомляє пресслужба НБУ у Facebook.

"На банківському ринку зберігається стабільність. У травні обсяги строкових гривневих депозитів та валютних коштів населення практично не змінилися. Більше того, гривневі кошти населення у травні перевищують рівень, що спостерігався до початку відпливу в березні. Загалом за цей місяць вони зросли на 1,8%, зокрема на минулому тижні зростання становило 0,2%", - йдеться в повідомленні.

Темпи відпливу валютних коштів залишаються нижчими, ніж під час криз 2008 та 2014 років. І вперше з березня не відбувається відплив строкових валютних депозитів.

У травні вартість нових строкових гривневих вкладів продовжувала знижуватися, як і раніше, найпомітніше за короткостроковими депозитами. Загалом ставки за гривневими кредитами бізнесу та строковими депозитами населення досягнули найнижчого рівня з початку року, а ставки за валютними вкладами у травні незначно зросли.

Разом з тим, поступово відновлюється попит на споживчі кредити: кількість візитів на сайти банків повертається на докризовий рівень.

Потроху активізуються і банки - послаблення карантинних обмежень дозволило банкам збільшити частку працюючих банкоматів до 97%, а відділень – до 87%.

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Як і раніше, учасники банківского ринку продовжують зі значним запасом виконувати вимоги за коефіцієнтом покриття ліквідності LCR, встановлені на рівні 100% та в повному обсязі виконувати зобов'язання перед клієнтами.