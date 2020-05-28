ЄС потрібен консенсус щодо економічного пакета – президент Європарламенту

Глави європейських урядів мають усвідомити серйозність ситуації, в якій опинився ЄС унаслідок коронакризи, та досягти максимального консенсусу навколо пропозицій Єврокомісії щодо економічного відновлення.

Про це заявив президент Європарламенту Девід Сассолі, повідомляється на сайті ЄП.

"Це європейський D-Day 21-го століття (D-Day – назва дати висадки союзників у Нормандії в 1944 році – ред.). Європа усвідомила, що солідарність та спільний підхід є єдиним шляхом для того, щоб підтримати відродження наших економік, захистити робітників і громадян протягом наступних років та залишити гідний спадок для майбутніх поколінь", - зазначив Сассолі.

Він зауважив, що минулого місяця Європарламент довів своє бачення пакета економічного відродження ЄС до Єврокомісії, та подякував її президенту Урсулі фон дер Ляєн за те, що ця позиція депутатів була почута і врахована.

Як повідомляв Укрінформ, президент Європейської ради Шарль Мішель заявив, що глави держав та урядів ЄС розглянуть представлений Єврокомісією економічний пакет відродження 19 червня і мають дійти згоди стосовно цих пропозицій до початку сезону відпусток.

Пакет економічного відродження на загальну суму 2,4 трильйона євро, який у середу представила Європарламенту Урсула фон дер Ляєн, включає 750 мільярдів євро Фонду відновлення «ЄС - наступне покоління», 1,1 трильйона євро в рамках багаторічного бюджету ЄС та ще 540 мільярдів євро на підтримку ліквідності на європейському ринку.