Економічний пакет для ЄС слід погодити до сезону відпусток - президент Євроради

Президент Європейської ради Шарль Мішель вважає, що пропозиції Єврокомісії стосовно Фонду відновлення ЄС та Багаторічної фінансової перспективи на 2021-27 рр. є важливим кроком до спільного рішення, яке має бути ухвалене якомога швидше.

Про це йдеться у заяві Шарля Мішеля, оприлюдненій на сайті Європейської ради.

Президент ЄР зазначає, що аналіз та оцінка запропонованого Єврокомісією Фонду відновлення та Багаторічної фінансової перспективи розпочнуться у структурах Євроради негайно, паралельно він сам та члени його кабінету консультуватимуться з країнами ЄС.

«Після цього ми розглянемо цю справу на регулярній Європейській раді (саміті – ред.) 19 червня 2020 року. Все має бути зроблено, щоб досягти згоди до літньої перерви. Наші громадяни та наш бізнес зазнали важкого удару від пандемії. Їм потрібна цілеспрямована допомога без зволікань», - наголосив Мішель.

Він нагадав, що ЄР ухвалила рішення щодо опрацювання Фонду відновлення для відповіді на соціально-економічні наслідки коронакризи ще 23 квітня. Саме тоді Єврокомісії було доручено оцінити конкретні потреби та терміново розробити відповідні пропозиції.

Мішель висловив переконання, що погодження пропозицій прокладе шлях до економічного відродження Європи та дозволить прискорити «зелену» й цифрову трансформації.

«Я закликаю всі країни-члени швидко вивчити пропозиції Єврокомісії та конструктивно працювати для пошуку компромісу, який повною мірою відповідає інтересам ЄС», - додав президент ЄР.

Як повідомляв Укрінформ, президент Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн представила проект Фонду відновлення під назвою «ЄС - наступне покоління» в обсязі 750 мільярдів євро. Ці гроші, які Єврокомісія має намір запозичити на фінансових ринках, будуть адресно надаватися країнам-членам у вигляді грантів (500 млрд) та кредитів (250 млрд) для подолання наслідків коронакризи та інноваційного розвитку економіки.

Водночас Єврокомісія запропонувала Багаторічну фінансову перспективу ЄС на 2021-27 роки в обсязі 1,1 трильйона євро. З урахуванням уже погоджених Євросоюзом 540 млрд євро на підтримку ліквідності на європейському ринку в рамках так званих «трьох мереж безпеки», економічний пакет відновлення, який в середу представила Урсула фон дер Ляєн, сягає суми у 2,4 трлн євро.