Економічний пакет для ЄС слід погодити до сезону відпусток - президент Євроради

Економічний пакет для ЄС слід погодити до сезону відпусток - президент Євроради

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Укрінформ
Президент Європейської ради Шарль Мішель вважає, що пропозиції Єврокомісії стосовно Фонду відновлення ЄС та Багаторічної фінансової перспективи на 2021-27 рр. є важливим кроком до спільного рішення, яке має бути ухвалене якомога швидше.

Про це йдеться у заяві Шарля Мішеля, оприлюдненій на сайті Європейської ради.

Президент ЄР зазначає, що аналіз та оцінка запропонованого Єврокомісією Фонду відновлення та Багаторічної фінансової перспективи розпочнуться у структурах Євроради негайно, паралельно він сам та члени його кабінету консультуватимуться з країнами ЄС.

«Після цього ми розглянемо цю справу на регулярній Європейській раді (саміті – ред.) 19 червня 2020 року. Все має бути зроблено, щоб досягти згоди до літньої перерви. Наші громадяни та наш бізнес зазнали важкого удару від пандемії. Їм потрібна цілеспрямована допомога без зволікань», - наголосив Мішель.

Він нагадав, що ЄР ухвалила рішення щодо опрацювання Фонду відновлення для відповіді на соціально-економічні наслідки коронакризи ще 23 квітня. Саме тоді Єврокомісії було доручено оцінити конкретні потреби та терміново розробити відповідні пропозиції.

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Мішель висловив переконання, що погодження пропозицій прокладе шлях до економічного відродження Європи та дозволить прискорити «зелену» й цифрову трансформації.

«Я закликаю всі країни-члени швидко вивчити пропозиції Єврокомісії та конструктивно працювати для пошуку компромісу, який повною мірою відповідає інтересам ЄС», - додав президент ЄР.

Як повідомляв Укрінформ, президент Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн представила проект Фонду відновлення під назвою «ЄС - наступне покоління» в обсязі 750 мільярдів євро. Ці гроші, які Єврокомісія має намір запозичити на фінансових ринках, будуть адресно надаватися країнам-членам у вигляді грантів (500 млрд) та кредитів (250 млрд) для подолання наслідків коронакризи та інноваційного розвитку економіки.

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Водночас Єврокомісія запропонувала Багаторічну фінансову перспективу ЄС на 2021-27 роки в обсязі 1,1 трильйона євро. З урахуванням уже погоджених Євросоюзом 540 млрд євро на підтримку ліквідності на європейському ринку в рамках так званих «трьох мереж безпеки», економічний пакет відновлення, який в середу представила Урсула фон дер Ляєн, сягає суми у 2,4 трлн євро.

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