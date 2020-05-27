Укрзалізниця звільняє керівництво УЗШК за непрозорий конкурс із харчування в Інтерсіті+

За результатами службової перевірки конкурсу з відбору контрагента для організації харчування у швидкісних поїздах Інтерсіті+ встановлено грубі порушення, тому трудові відносини з керівництвом філії «Українська залізнична швидкісна компанія» припиняються.

Про це заявив в.о. голови правління АТ «Укрзалізниця» Іван Юрик, повідомляє пресслужба компанії.

«Перевіркою доведено, що керівництво УЗШК під час відбору обмежило конкуренцію компаній. Більше того, до аукціону допущено учасників, пропозиції яких не відповідали кваліфікаційним вимогам. Найдивніше, що аукціон проведено в один раунд. Таким чином, Укрзалізниця не отримала реальні цінові пропозиції за право надавати зазначені послуги та, як наслідок, могла недоотримати значні кошти, хоча учасники виявляли бажання піднімати ціну далі», — сказав Юрик.

Зокрема, у кваліфікаційних критеріях до потенційних учасників Укрзалізниця врахує наявність кваліфікованого персоналу, відповідного обладнання та матеріально-технічної бази. Також потенційні учасники повинні мати досвід одночасного надання таких послуг для великої кількості осіб. Аукціон буде проведено без обмежень кількості раундів.

«Укрзалізниця будує своє нове майбутнє, де такі практики будуть викорінюватись й підуть в минуле. Найближчим часом буде проведено прозорий та конкурентний відбір з дотриманням законодавства. Недоліки, які були встановлені під час службового розслідування, будуть усунені», — наголосив керівник компанії.

За його словами, також до працівників компанії, які відповідали за проведення конкурсу, застосуються дисциплінарні заходи. Усі матеріали перевірки будуть передані до правоохоронних органів.