Фонд гарантування знову спробує продати колишній головний офіс банку "Надра"
Укрінформ
Фонд гарантування повідомив, що приміщення банку "Надра", яке раніше було головним офісом фінустанови, знову виставлено на торги 2 червня на майданчику FFN.
Про це повідомляється на сайті ФГВФО.
Об’єкт нерухомості має площу 4215,3 кв. м., це дев’ятиповерхова споруда з прибудовою, оснащена всіма комунікаціями, необхідними для офісної будівлі, має вихід на фасадну червону лінію, місця для паркування. Розташований офіс у центрі Києва (вул. Січових Стрільців, 15) неподалік Львівської площі.
Початкова ціна становить 128,3 млн грн. Торги відбудуться за англійською моделлю аукціону.
Докладно зі складом лоту та переліком невід’ємних основних засобів можна ознайомитись в паспортах активу на інтернет-порталі Фонду гарантування.
Кінцевий термін прийняття заяв на участь у торгах - 01.06.2020 до 20:00