Фонд гарантування знову спробує продати колишній головний офіс банку "Надра"

Фонд гарантування повідомив, що приміщення банку "Надра", яке раніше було головним офісом фінустанови, знову виставлено на торги 2 червня на майданчику FFN.

Про це повідомляється на сайті ФГВФО.

Об’єкт нерухомості має площу 4215,3 кв. м., це дев’ятиповерхова споруда з прибудовою, оснащена всіма комунікаціями, необхідними для офісної будівлі, має вихід на фасадну червону лінію, місця для паркування. Розташований офіс у центрі Києва (вул. Січових Стрільців, 15) неподалік Львівської площі.

Початкова ціна становить 128,3 млн грн. Торги відбудуться за англійською моделлю аукціону.

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Докладно зі складом лоту та переліком невід’ємних основних засобів можна ознайомитись в паспортах активу на інтернет-порталі Фонду гарантування.

Кінцевий термін прийняття заяв на участь у торгах - 01.06.2020 до 20:00