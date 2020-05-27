Уряд призначив нового заступника міністра енергетики та захисту довкілля

Уряд призначив заступником міністра енергетики та захисту довкілля з питань європейської інтеграції Ярослава Демченкова.

Про це написав у Facebook представник уряду у Верховній Раді Василь Мокан.

За даними нардепа, також був звільнений заступник міністра енергетики та захисту довкілля Олексій Рябчин.

Також у керівника Мінекоенерго Ольги Буславець незабаром буде перший заступник.

"Уряд також підтримав рішення про визначення переможців конкурсу на зайняття посад державної служби категорії "А": Боднара Романа Валерійовича — першим заступником міністра енергетики та захисту довкілля", - розповів Мокан.

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Як повідомляв Укрінформ, Кабінет міністрів ухвалив рішення розділити Мінекоенерго. Ухваленою 27 травня постановою передбачається створення Міністерства захисту довкілля та природних ресурсів, а також перейменування Міністерства енергетики та захисту довкілля України на Міністерство енергетики України.

Проєкт постанови прийнято з одноденним доопрацюванням, повідомив представник уряду у Верховній Раді Василь Мокан.