Про корупцію в Укрзалізниці відтепер можна повідомляти через контактний центр

Розпочав роботу контактний центр комунікацій юридичних осіб, клієнтів АТ “Укрзалізниця”, який прийматиме повідомлення про корупційні дії працівників компанії.

Про це повідомив в.о. члена правління АТ "Укрзалізниця" Роман Веприцький у Facebook.

"Від сьогодні офіційно починає функціонувати “Контактний центр комунікацій юридичних осіб клієнтів АТ “Укрзалізниця”, - написав Веприцький.

Він закликав представників бізнесу негайно повідомляти про корупційні дії працівників і наголосив, що керівництво Укрзалізниці "стрімко впроваджує принцип нульової толерантності до таких фактів".

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За словами Веприцького, він особисто заслуховуватиме звіти контактного центру щодо звернень отриманих протягом кожного робочого дня. "Після надання інформації по кожному випадку буде активізований процес розв'язання проблемних питань", - зазначив він.