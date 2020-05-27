Приймання готівки: НБУ планує зміни для небанківських фінустанов

Національний банк України має намір дозволити небанківським фінансовим установам передавати один одному свої повноваження щодо здійснення операцій з приймання готівки, уклавши між собою відповідний договір.

Про це повідомляє пресслужба регулятора.

"Йдеться про небанківські фінансові установи, які мають ліцензію Національного банку на переказ коштів у національній валюті без відкриття рахунків і є платіжними організаціями або учасниками платіжної системи", - йдеться в повідомленні.

Таке нововведення до порядку здійснення операцій із приймання готівки в гривнях для подальшого її переказу дасть можливість компаніям розширити сферу бізнес-діяльності, а споживачам – обирати зручні для них пункти обслуговування.

Відповідну норму містить проєкт постанови Правління Національного банку України "Про внесення змін до постанови Правління Національного банку України від 12 лютого 2013 року №42", що пропонується для громадського обговорення.

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Зауваження та пропозиції до проєкту приймаються до 26 червня 2020 року на поштову та електронні адреси Національного банку України.