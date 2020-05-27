НБУ проведе два аукціони з продажу срібних банкнот у 1000 гривень

Національний банк України проведе 4 червня 2020 року два електронні біржові аукціони із продажу сувенірних банкнот зі срібла номіналом 1000 гривень зразка 2019 року.

Про це повідомляє пресслужба регулятора.

"На перший аукціон виставляється 20 окремих лотів по одній срібній банкноті (із сертифікатами від №1 до №20) у кожному лоті; на другий аукціон – 10 окремих лотів по 2 срібні банкноти в кожному лоті", - йдеться в повідомленні.

Електронний аукціон із продажу зазначених сувенірних банкнот зі срібла планується провести на Універсальній товарній біржі “Контрактовий дім УМВБ”.

Читайте також: Нацбанк відновлює продаж нумізматичної продукції

Аукціон відбудеться в системі електронних торгів з можливістю віддаленого доступу.

Умови участі в аукціоні будуть розміщені на офіційному сайті біржі.