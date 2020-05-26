ФОП-провайдери працюватимуть за спрощенною системою оподаткування

ФОП-провайдери можуть продовжувати працювати за спрощенною системою оподаткування з першого червня.

Про це Міністерство цифрової трансформації України повідомляє на своєму Telegram-каналі.

"​​Від 1 червня змінюється форма заяв, що подаються для реєстрації ФОП. Це – хороша новина для невеликих інтернет-провайдерів. Адже вони можуть обирати спрощену форму оподаткування", — йдетсья у повідомленні.

У відомстві пояснили, що останніми місяцями виникали суперечки щодо можливості провайдерам-ФОПам, які працюють за КВЕДом 61.90, бути на спрощеній системі оподаткування.

Цим питанням, додали у відомстві, опікувалися профільний комітет парламенту та Міністерство цифрової трансформації. Зокрема, Мінцифри ініціювало зустріч представників державних органів та асоціацій операторів і провайдерів. У ній взяли участь ІНАУ, Телас, АППК, Телекомпалата, Міністерство фінансів, Податкова служба, Держстат, Міністерство економіки, торгівлі та сільського господарства. Завдяки спільним зусиллям державних органів та ринку відтепер у заяві про реєстрацію ФОП-провайдери можуть окремо позначити, що вони не планують займатись забороненою для ФОП діяльністю.

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Як повідомлялося, на час карантину ФОП можуть не вести книгу обліку доходів.