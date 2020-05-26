НАБУ заявляє, що запобігло зняттю арешту з $14 мільйонів Клименка

У Національному антикорупційному бюро України заявляють, що запобігли зняттю арешту з 14 млн доларів ексміністра доходів і зборів.

Про це інформує пресслужба НАБУ.

“Детективи Національного бюро надали компетентним органам Князівства Ліхтенштейн інформацію, необхідну для продовження заборони на розпорядження рахунками низки компаній, близьких родичів міністра доходів і зборів України часів президентства Януковича. Вказані рахунки арештовані в межах розслідування кримінального провадження за підозрою колишнього топпосадовця у завданні понад 3 млрд грн збитків державі”, - йдеться у повідомленні.

Як зазначається, за даними іноземних колег, у Ліхтенштейні на арештованих рахунках компаній, пов’язаних з ексміністром, знаходиться понад 14 млн доларів. Уточнюється, що заборона на розпорядження ними діє з 2017 року та продовжується щороку на підставі інформації від органу слідства.

У відомстві нагадали, що у листопаді 2019 року кримінальне провадження за підозрою ексміністра доходів і зборів передали до НАБУ з Головної військової прокуратури ГПУ.

“У межах розслідування НАБУ та САП вживають необхідних заходів задля збереження майна, яке, після вироку суду може бути використано для відшкодування збитків, завданих незаконними діями топпосадовців часів президентства Віктора Януковича”, - уточнюється у повідомленні.

Як повідомляв Укрінформ, 14 березня 2018 року Головною військовою прокуратурою закінчено розслідування кримінального провадження щодо "податкових майданчиків" стосовно злочинної організації підозрюваного Клименка та інших 52-х підозрюваних високопосадовців колишнього Міністерства доходів і зборів України.

У рамках справи про підозру повідомили 52 фігурантам, 25 з яких знаходяться у розшуку. Затримані підозрювані, своєю чергою, внесли за себе 74 мільйони гривень застави.

За даними слідства, злочинна група Клименка завдала державі збитків на суму 104 мільярди гривень. Двоє підозрюваних уклали угоду зі слідством і відшкодували 26 мільйонів гривень збитків. Крім того, в рамках кримінального провадження було арештовано майно вартістю 6,9 млрд гривень і 5 мільйонів доларів на рахунках, а також вилучено 4,4 млн доларів, 9,8 млн гривень, 7200 євро готівкових коштів.

Читайте також: ВАКС скасував заочний арешт ексміністра Клименка і пояснив чому

Членів групи Клименка підозрюють у скоєнні злочинів, передбачених ч. 1 ст. 225, ч. 4 ст. 28, ч. 2 ст. 364, ч. 3 ст. 209 Кримінального кодексу України.