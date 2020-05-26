В Україні зменшиться податкове навантаження на лісову галузь

Податкове навантаження на лісову галузь в частині сплати рентної плати зменшиться в середньому на 10% завдяки набранню чиності закону про боротьбу з ухиленням від сплати податків.

Про це повідомив голова Державного агентства лісових ресурсів України Андрій Заблоцький, інформує пресслужба Держлісагентства.

"Податкове навантаження в частині сплати рентної плати зменшиться в середньому на 10%. Це стало можливим завдяки закону, який днями підписав Президент України Володимир Зеленський (реєстр. №1210 http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?pf3511=66520)", - зазначив Заблоцький.

Він зауважив, що рентну плату сплачують лісокористувачі, які здійснюють заготівлю деревини та недеревних ресурсів лісу. До цього часу діяв досить складний механізм, який ускладнював її адміністрування. Зокрема, існуючий поділ лісів за розрядами базувався на відстані вивезення деревини з лісосік до найближчого пункту відвантаження деревини залізницею. Такий поділ був розроблений ще за часів Радянського Союзу. В Україні ж зараз, за європейською практикою, деревина перевозиться здебільшого автомобільним транспортом. А система поділу лісів за розрядами спричиняла низку неузгодженостей та проблем як для лісокористувачів, так і для податкових органів.

Голова Держлісагентства підкреслив, що завдяки прийнятим законодавчим змінам адміністрування сплати рентної плати буде прозорим та зрозумілим.

«Скасовується поділ лісів на розряди, оскільки нижні склади практично відсутні, закріплення за залізницями також не відбувається. Застосовуватиметься ставка рентної плати за кожною породою без деталізації за розрядами. Це значно полегшить сам розрахунок рентної плати. Прийняття однієї ставки рентної плати в розрізі лісових порід для більшості лісогосподарських підприємств зменшить податкове навантаження в частині сплати рентної плати, яке по галузі складе до 10%», - пояснив голова Держлісагентства.

Закон про внесення змін до Податкового кодексу щодо вдосконалення адміністрування податків, усунення технічних та логічних неузгодженостей, 22 травня 2020 року опубліковано в офіційному виданні Верховної Ради газеті "Голос України". Закон передбачає низку змін, спрямованих на вдосконалення та спрощення системи адміністрування податків, її узгодження зі світовими стандартами. Закон має на меті запровадження міжнародних стандартів податкового контролю для всіх учасників міжнародної торгівлі та імплементацію положень Плану протидії практикам розмивання оподатковуваної бази й виведення прибутку з-під оподаткування (План дій BEPS).