На погашення боргів перед аграріями спрямували 555 мільйонів

Кабінет міністрів спрямував понад 555 млн грн на погашення заборгованості перед аграріями за 2019 рік.

Про це повідомляє пресслужба Мінекономіки.

"Уряд розпочав фінансування бюджетної програми “Фінансова підтримка сільгосптоваровиробників” у 2020 році за напрямом «Часткова компенсація вартості сільськогосподарської техніки та обладнання вітчизняного виробництва». Так, Мінекономіки затвердило розподіл коштів у розмірі 555 млн грн між уповноваженими банками для перерахування їх на поточні рахунки сільськогосподарських товаровиробників, які придбали техніку та обладнання у жовтні та листопаді 2019 року",- йдеться у повідомленні.

Всього сума заборгованості за цією програмою становить 564 млн грн, ще 9 млн грн, запевняють у міністерстві, буде затверджено до сплати найближчим часом. Кошти отримають 4 102 аграрія, які за вказаний період придбали 14 756 одиниць техніки та обладнання на загальну суму 2,7 млрд грн.

“Для уряду є вкрай важливим продовження фінансування програми по техніці, адже за роки своєї реалізації вона демонструє позитивні економічні ефекти. Так, число виробників сільгосптехніки з належним рівнем локалізації зросло до 4,5 раза, що сприяло розширенню кількості робочих місць щонайменше на 5 000 тис.”, - зауважив міністр розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства Ігор Петрашко.

Також серед результативних показників програми в Мінекономіки визначають зростання інвестицій у розвиток машинобудування в галузі АПК (обсяг інвестицій на технологічне переозброєння виробництва у 2017-2019 роках сягнув близько 2 млрд грн). Частка вітчизняної техніки у формуванні ринку сільгосптехніки та обладнання в Україні зросла до 33% у 2019 році із 15,2% у 2017 році. Номенклатуру вітчизняної техніки та обладнання значно розширено: 12 542 найменувань у 2019 році проти 792 у 2017 році.

Також збільшився фонд оплати праці: всі виробничі підприємства-учасники програми відповідно до її вимог підвищили фонд оплати праці щонайменше до 8% у собівартості виробленої чи реалізованої продукції.

У міністерстві зазначили, що від фінансування програми у 2020 році очікують збільшення обсягів реалізації вітчизняної техніки та обладнання на 15% та надходження близько 2,34 млрд грн податків і зборів від учасників програми та суміжних виробництв, із яких більше 550 млн грн – податки на фонд оплати праці.

Як повідомляв Укрінформ, 3 березня 2020 року уряд ухвалив постанову про державну допомогу аграріям на 2020 рік у вигляді компенсації 25% вартості придбаної сільськогосподарської техніки та обладнання українського виробництва.

Зазначається, що згідно із бюджетним розписом, виплати планується розпочати з II кварталу 2020 року.

Також передбачено виплату компенсацій за техніку, придбану у жовтні-грудні 2019 року.

Також повідомлялося, що Кабінет міністрів України на засіданні 19 лютого 2020 року визначив 8 основних напрямків в аграрному секторі економіки, на які у 2020 році будуть спрямовані 4 млрд грн державної підтримки.

Зокрема, передбачається державна підтримка розвитку тваринництва та переробки сільськогосподарської продукції; фінансова підтримка розвитку фермерських господарств; часткова компенсація вартості сільгосптехніки та обладнання вітчизняного виробництва; фінансова підтримка заходів в агропромисловому комплексі шляхом здешевлення кредитів; фінансова підтримка розвитку садівництва, виноградарства та хмелярства; надання сімейним фермерським господарствам додаткової фінансової підтримки через механізм доплати на користь застрахованих осіб – членів/голови сімейного фермерського господарства єдиного соціального внеску.