Мінреінтеграції працює над стратегією економічного відновлення Донбасу

Міністерство з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій розпочало роботу над проєктом стратегії економічного відновлення Донбасу.

Про це повідомляє пресслужба міністерства.

"Мінреінтеграції, з метою забезпечення умов для повернення людського капіталу, сталого розвитку та зростання соціально-економічних показників територій, постраждалих внаслідок збройної агресії Російської Федерації, інформує про початок роботи над проєктом Стратегії економічного відновлення Донбасу", - йдеться у повідомленні.

Так, при відомстві буде створено відповідну міжвідомчу робочу групу для розробки Стратегії економічного відновлення Донбасу.

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Як зауважили у міністерстві, відповідні листи із запрошенням долучитися до роботи було направлено до 189 установ, серед яких: органи державної влади (11 Комітетів Верховної Ради, ОП, РНБО, НБУ, 8 Міністерств, Державна податкова служба, Державна митна служба, Донецька і Луганська ОДА, ВЦА м. Авдіївки та м. Торецька) - 28; органи місцевого самоврядування (місцеві ради та ОТГ) - 44; асоціативні об‘єднання - 37; науково-дослідні установи - 22; міжнародні організації - 7; громадські організації - 51.