Робоча група антикризової підтримки бізнесу напрацювала 35 ініціатив

Робоча група антикризової підтримки малого та середнього бізнесу напрацювала 35 ініціатив, які передадуть до Кабінету міністрів.

Про це повідомляє пресслужба Мінекономіки.

"Міжвідомча робоча група з розроблення плану антикризових ініціатив для підтримки малого та середнього бізнесу визначила перелік 35 ініціатив, з яких виокремила 10 пріоритетних", - йдеться в повідомленні.

Засідання відбулося на базі Міністерства розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України за участю представників Міністерства фінансів, Центру економічного відновлення та комітетів ВРУ: бюджетного, фінансів, митної та податкової політики, з питань гуманітарної та інформаційної політики та з питань економічного розвитку.

“Всі ініціативи поділені на 4 головні блоки підтримки українського бізнесу. Це поліпшення доступу до ресурсів, доступ до ринків, дерегуляція та інфраструктура підтримки бізнесу. Половина ініціатив з 10 пріоритетних належать до дерегуляційного блоку - це найшвидший та дієвий шлях допомогти бізнесу”, - зазначив заступник міністра розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України Дмитро Романович.

На зустрічі також обговорили пропозиції змін до діючих законів України та нові законопроєкти.

“Доступ до фінансів, доступність кредитування, потребує такого інструменту як державні портфельні гарантії. Їхній запуск можливий після змін у бюджетний кодекс та бюджет України. Відповідні законопроєкти доопрацьовуються Міністерством фінансів разом із профільним комітетом ВРУ та Мінекономіки”, - зазначив Романович.