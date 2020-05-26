Укртранснафта ліквідувала вже третю незаконну врізку в нафтопровід "Дружба" у травні

АТ "Укртранснафта" знешкодило три незаконні врізки до нафтопроводу «Дружба» з початку місяця.

Про це повідомляє пресслужба Укртранснафти.

"25 травня під час земляних робіт працівники Укртранснафти виявили чергове несанкціоноване підключення до нафтопроводу «Броди-Держкордон» (МН «Дружба») у Львівській обл. Це вже третя з початку травня незаконна врізка до магістрального нафтопроводу "Дружба", - йдеться у повідомленні.

У нафтотранспортній компанії зауважили, що несанкціонований відвід пролягав до подвір'я покинутої будівлі у м. Бібрка (Львівська обл.) за 1,7 км від нафтопроводу.

"Аварійно-відновлювальна бригада товариства оперативно ліквідувала зловмисне пошкодження нафтогону. «Дружба» працює у звичайному режимі та продовжує забезпечувати надійну перекачку нафти для потреб європейських споживачів", - наголосили в Укртранснафті.

За фактом вчинення правопорушення ст. 292 Кримінального кодексу України відкрито кримінальне провадження.

Як повідомлялося, впродовж минулого року Укртранснафта ліквідувала понад два десятки незаконних врізок до нафтопроводів, більша частина з яких припадає саме на магістральний нафтопровід «Дружба». У 2019 році Укртранснафта витратила на ліквідацію «врізок» понад 600 тис. грн.