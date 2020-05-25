Послаблення карантину не спричинило "стрибка" споживання електроенергії

В Україні поки не відбулося відчутного зростання споживання електроенергії внаслідок послаблення карантинних заходів. Рівень споживання електроенергії залишається на 4% нижчим, ніж на цей час торік.

Про це повідомляє пресслужба ПрАТ НЕК "Укренерго".

"Другий етап послаблення карантину в окремих областях з 22 травня поки що не спричинив відчутного росту електроспоживання. На минулому тижні, 18-24 травня, середньодобове споживання у робочі дні збільшилося лише на 0,2% до 348,4 млн кВт-год у порівнянні з попереднім тижнем. Але це на 4% менше від рівня аналогічного періоду минулого року (358 млн кВт-год)", - ідеться в повідомленні.

При цьому на вихідних, 23-24 травня, середнє споживання залишилося близьким до рівня вихідних попереднього тижня – 328 млн кВт-год, що на 3,3% менше, ніж в аналогічному періоді торік.

Читайте також: Буславець обговорила із представниками Енергоспівтовариства стабілізацію українського енергоринку

"Протягом останнього тижня добові обсяги нерозпроданої кінцевому споживачу електроенергії в середньому становили близько 40 млн кВт-год. Ці обсяги були реалізовані на балансуючому ринку тим його учасникам (виробникам), які відповідно до Правил ринку подавали заявки на розвантаження (тобто, погоджувалися перепродати своїм покупцям/споживачам чужу електроенергію, замість того, щоб виробляти свою)", - заявили в Укренерго.

Сумарне навантаження АЕС з 18 по 24 травня продовжувало зберігатися на тому ж рівні, що й попереднього тижня – 7,3-7,4 ГВт.

Станом на 24 травня, в роботі, як і попереднього тижня, знаходилось 10 енергоблоків АЕС, ще 4 енергоблоки були відключені для проведення ремонтних робіт та 1 — виведено в резерв, додали в Укренерго.

"Сумарне навантаження АЕС, станом на 24 травня, залишається на тому ж рівні, що і наприкінці попереднього тижня — 7300 МВт. Це зумовлено необхідністю забезпечувати нормативний рівень резервів 1000 МВт на ТЕС в умовах зниженого середньодобового споживання (на 4% менше в порівнянні з аналогічним періодом минулого року). А також відсутністю ресурсу на ГЕС Дніпровського каскаду (виробництво на ГЕС знизилося на 43% до аналогічного періоду 2019 року)", - підсумували в компанії.

Читайте також: Україна у квітні втричі скоротила імпорт електроенергії

Як повідомляв Укрінформ, Міністерство енергетики та захисту довкілля вважає за доцільне в умовах профіциту електроенергії обмежувати виробництво на АЕС, щоб не оплачувати неустойку виробникам електроенергії з відновлюваних джерел. Про це на початку травня 2020 року заявила в. о. міністра енергетики і захисту довкілля Ольга Буславець.

Мінекоенерго наприкінці квітня 2020 року був запропонований новий Прогнозний енергетичний баланс виробництва та споживання електроенергії в енергосистемі України на 2020 рік. Енергобаланс передбачає пропорційне зниження обсягів виробництва електроенергії атомною, гідро- та тепловою генерацією. Прогнозний баланс виробництва електроенергії атомними електростанціями у 2020 році скорочено на 8,6% - до 73,7 млрд кВт-год.

Виконання нового Прогнозного енергобалансу потребує виведення у резерв трьох енергоблоків ВВЕР-1000 на Запорізькій та Рівненській АЕС. Це забезпечить роботу інших енергоблоків АЕС України на рівні, близькому до номінального.