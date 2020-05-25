Товарообіг роздрібної торгівлі збільшився на 9,4% — Держстат

За січень-квітень 2020 року роздрібний товарообіг підприємств роздрібної торгівлі України (юридичних осіб) збільшився на 9,4% у порівнянні із аналогічним періодом 2019 року, до 253,46 млрд грн.

Про це повідомляє Державна служба статистики.

Лідером за обсягами роздрібного товарообігу роздрібних підприємств у січні-квітні 2020 року було місто Київ (58,02 млрд грн; на 9,1% більше, ніж за аналогічний період 2019 року). Серед регіонів країни перше місце за цим показником посіла Дніпропетровська область (26,12 млрд грн, на 11,6% більше); друге — Київська (21,14 млрд грн, на 18,8% більше); третє — Одеська (20,16 млрд грн, на 14,7% більше) області.

Найменші обсяги роздрібного товарообігу за 4 місяці 2020 року продемонстрували роздрібні підприємства Луганської (1,74 млрд грн; на 16,7% більше, ніж за аналогічний період 2019 року), Чернівецької (2,26 млрд грн, на 11,6% менше) та Тернопільської (2,71 млрд грн, на 8,9% більше) областей.

Як повідомлялося, за даними Держстату, у 2019 році роздрібний товарообіг підприємств роздрібної торгівлі (юридичних осіб) становив 795,20 млрд грн, що на 19,0% більше, ніж у 2018 році.