Перевірки бізнесу під час карантину: у Мінекономіки пояснили ситуацію з мораторієм

Під час карантину мораторій розповсюджується на перевірки у сфері державного нагляду господарської діяльності, втім, перевірки здійснюються у сферах, які не підпадають під мораторій.

Про це йдеться у роз’ясненні Міністерства розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства, повідомляєпресслужба Мінекономіки.

"В Україні налічується мінімум дві великі категорії перевірок… Перша категорія, на яку є мораторій під час карантину — це т. зв. державний нагляд (контроль) у сфері господарської діяльності. Він ідентифікується за сферами контролю, а не за органами",- йдеться в повідомленні.

Зазначається, що, наприклад, у Державної служби України з питань безпечності харчових продуктів та захисту споживачів близько 15 сфер контролю, і одні з них підпадають під дію мораторію (наприклад, захист рослин), інші — ні (наприклад, окремо виділене державне регулювання цін). Під мораторій потрапляють перевірки пожежної безпеки, охорони праці, екологічні перевірки тощо (всього більше 80 сфер). У міністерстві уточнюють, що ці види контролю регулюються Законом України №877 від 5 квітня 2007 “Про основні засади державного нагляду (контролю) у сфері господарської діяльності”.

Цим самим законом встановлено всі базові правила проведення перевірок, а також саме для цього виду контролю поширюється дія інтегрованої автоматизованої системи державного нагляду (контролю) — так званий Інспекційний портал. На ньому для таких перевірок публікуються плани, результати, звіти про виконання планів.

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У Мінекономіки підкреслюють, що є друга категорія перевірок, які здійснюються у сферах: валютного контролю, податкового контролю, митного контролю, державного експортного контролю (крім деяких питань космічної діяльності), контролю за дотриманням бюджетного законодавства, банківського нагляду, державного контролю за дотриманням законодавства про захист економічної конкуренції, державного нагляду (контролю) в галузі телебачення і радіомовлення, державного нагляду (контролю) за дотриманням суб’єктами господарювання, що провадять діяльність у сферах енергетики та комунальних послуг, законодавства у сферах енергетики та комунальних послуг та державного ринкового нагляду та контролю нехарчової продукції. Ці сфери не підпадають під дію закону №877.

У відомстві зауважили, що контроль нехарчової продукції здійснюють 7 органів згідно з переліком видів продукції, що підлягає контролю. Усі вони, з одного боку, перебувають під мораторієм для більшості з їхніх сфер контролю, але можуть здійснювати будь-які перевірки у частині ринкового нагляду.