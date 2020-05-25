Комітет рекомендує Раді ухвалити проєкт щодо детінізації ринку металургійної сировини

Комітет Верховної Ради з питань економічного розвитку рекомендує парламенту ухвалити в цілому законопроєкт №2426 "Про внесення змін до деяких законодавчих актів (щодо детінізації ринку металургійної сировини та операцій з металобрухтом)".

Про це повідомляє Інформаційне управління Апарату Верховної Ради.

"Комітет з питань економічного розвитку рекомендує Верховній Раді прийняти в цілому законопроєкт щодо детінізації ринку металургійної сировини та операцій з металобрухтом", - йдеться у повідомленні.

Законопроєктом пропонується внести ряд змін до чинних нормативно-правових актів, що забезпечить спрощення ведення господарської діяльності в цій сфері. Переважна більшість положень законопроєкту спрямована на лібералізацію умов провадження діяльності суб’єктів господарювання і зняття неефективних регуляторних обмежень.

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Як зазначає Інформуправління Апарату ВР, заступник голови Комітету з питань економічного розвитку Дмитро Кисилевський поінформував, що під час підготовки законопроєкту до другого читання надійшли пропозиції від Головного юридичного управління Апарату Верховної Ради, які здебільшого носять технічний характер. Зокрема, одна із правок стосується термінів вступу в силу і набуття чинності даним законопроєктом. Так, пропонується, що закон набуде чинності через три місяці після опублікування і ще через три місяці набудуть чинності статті, які потребують відтермінування через необхідність розробки підзаконних актів.

Крім того, на засіданні був розглянутий проєкт закону "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо визначення відповідальності за формування системи ціноутворення в будівництві автомобільних доріг загального користування" (№2234) і, на прохання авторів законопроєкту, було ухвалено рішення рекомендувати Верховній Раді направити його на доопрацювання суб’єкту законодавчої ініціативи.