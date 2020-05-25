АМКУ визнав правомірними дії Укрзалізниці при закупівлі мастил

Антимонопольний комітет України (АМКУ) визнав дії тендерного комітету АТ "Укрзалізниця" при закупівлі олив та мастильних матеріалів повністю правомірними.

Про це повідомляє пресслужба АТ "Укрзалізниця".

"Антимонопольний комітет України визнав дії тендерного комітету Укрзалізниця при закупівлі олив та мастильних матеріалів повністю правомірними. Укрзалізниця здійснює зазначені закупівлі відповідно до чинного законодавства та за ринковими цінами", - йдеться у повідомленні.

В компанії нагадали, що у грудні минулого року Укрзалізниця розпочала процедуру відкритих торгів закупівлі мастил на 2020 рік. Попередньо товариство провело робочу зустріч з представниками ринку, де було досягнуто згоди щодо умов тендерної документації, вимог до продукції та постачальників.

У січні підприємства, що постачають продукцію виробництва ТОВ «КСМ-Протек», оскаржили умови тендерної документації. Після того, як Укрзалізниця внесла зміни, які вимагали учасники, ці ж підприємства подали повторні скарги. Як наслідок, кінцева дата подання тендерних пропозицій перемістилася на квітень.

Укрзалізниця розглянула пропозиції учасників та відхилила деякі з них за порушення умов тендерної документації. Так, зокрема, ТОВ «Міроіл» (пропонувало продукцію виробництва ТОВ НВП «Агрінол»), ТОВ «Август Пром», ТОВ «Торум», ТОВ «КСМ-Трейд» (всі троє пропонували продукцію виробництва ТОВ «КСМ-Протек»), не надали повні копії нормативно-технічної документації, за якою виготовляється продукція. Ці ж учасники оскаржили в АМКУ рішення тендерного комітету і намагалися довести, що пропозиції конкурентів мали численні порушення.

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Як повідомляв Укрінформ, 5 травня АТ "Укрзалізниця" призупинила проведення аукціонів у рамках тендеру на закупівлю понад 113 млн кубометрів газу через перехресні скарги трьох учасників тендеру. В компанії очікують, що Антимонопольний комітет України надасть належну оцінку діям так званих «тендерних тролів» та розблокує проведення тендеру на закупівлю газу для потреб залізничної галузі.