НБУ надав рефінансування шести банкам на 1,5 мільярда

Національний банк України 22 травня 2020 року надав рефінансування шести банкам на суму 1,459 млрд грн.

Про це повідомляється на сайті Нацбанку.

"Національний банк України повідомляє, що 22.05.2020 відбувся кількісний тендер з рефінансування банків, за результатами якого задоволено заявки 6-ти банків на загальну суму 1459,3 млн грн за процентною ставкою у розмірі 8,00 % річних", - йдеться у повідомленні.

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Як повідомляв Укрінформ, на тендері, що відбувся 15 травня, банки залучили рефінансування на загальну суму 667 млн грн. Рефінансування (refinancing) – це операції з надання банкам кредитів у встановленому Національним банком порядку. Основною метою рефінансування є регулювання ліквідності банків на виконання Національним банком функції кредитора останньої інстанції.