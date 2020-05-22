Після карантину Україні доведеться воювати за зовнішні інвестиції – Косюк

У боротьбу за кошти інвесторів вступить вся Східна Європа, і без нових технологій їх не отримати.

Про це в інтерв'ю виданню «Новое время» сказав український підприємець, голова правління агрохолдингу МХП Юрій Косюк.

На його думку, на зовнішні інвестиції претендуватимуть всі східноєвропейські країни колишнього радянського простору, в тому числі Білорусь, але очевидних переваг Україна не має.

«Ми сьогодні нікому не конкуренти і, якщо не змінимо свої підходи до залучення інвесторів в країну, у нас нічого не зміниться. Ми будемо абсолютно поза ринком. І мова зараз навіть не про те, щоб не відлякувати інвестора непрацюючими судами і корупцією. Цього мало. Мова вже давно про принади», - пояснив бізнесмен.

За його словами, для успішного залучення інвесторів потрібні по-справжньому сприятливі бізнес-умови в країні і запропонованих президентом інвест-нянь недостатньо.

«Це не спрацює. Коли ти інвестуєш за кордоном, то тобі там всі «няні», незалежно від розміру інвестицій. Тобі надають масу пільг у вигляді покриття частини капітальних витрат, або, як арабські ринки, дають довготривалі 20-річні безпроцентні кредити на покриття інвестицій. Те, що зараз робить Україна, - це точно не конкурентна історія», - вважає Косюк.

Земельна реформа також може не принести очікуваного зиску, вважає підприємець. За його словами, сьогодні в українську землю потрібно вкласти технологій приблизно на півтори тисячі доларів на гектар і приблизно стільки ж - її конкурентна ціна.

«Додатково потрібні правильне насіння і правильні люди з правильними зарплатами. Якщо все це разом порахувати, то перспектива іноземним інвесторам інвестувати в розвиток в Україні виглядає не дуже привабливою. Весь світ сьогодні інвестує в технології і продуктивність», - заявив голова правління МХП.

Фото: МХП