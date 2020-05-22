Україна не змогла б підписати вигідний транзитний контракт під час пандемії – глава НКРЕКП

Росіяни не підписали б транзитний контракт, якби могли припустити, наскільки знизиться споживання енергоресурсів у зв'язку з пандемією COVID-19.

Про це в інтерв'ю "Бізнес.Цензору" сказав голова Національної комісії, яка здійснює державне регулювання у сферах енергетики і комунальних послуг, Валерій Тарасюк.

"Зараз ми вже не цінуємо те, що відбулося на тих переговорах. Слава Богу, що цей COVID-19 прийшов на місяць пізніше. Якби тоді росіяни могли припустити, як впаде споживання енергоресурсів, ми б не змогли домовитися про такі обсяги транзиту за схемою "качай або плати". А зараз вони нам платять за викуплену потужність, навіть при тому, що не качають газ. І, до речі, якщо ви мене запитаєте, чи заслужили Вітренко, Андрій Коболев і вся команда "Нафтогазу" ті бонуси, про які стільки пишуть у пресі, моя особиста думка - заслужили кожний цент", - сказав Тарасюк.

Він також прокоментував свою роль у цих переговорах, а також роль інших членів команди.

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"Я був членом урядової делегації. Моя задача полягала у відстоюванні тарифу на транспортування газу нашою газотранспортною системою (ГТС). Взагалі, це історична подія. Я бачив, як вели переговори наші. У Берліні, перш за все, відзначився Юрій Вітренко. Професійно розкладав аргументи проти таких серйозних опонентів, як глава "Газпрому" Олексій Міллер і міністр енергетики РФ Олександр Новак. Оржель формально був главою делегації і також був на висоті", - зазначив Тарасюк.

За його словами, на переговорах було виторгувано дуже багато бонусів для України - "чіплялися за кожний кубометр в об'ємі транзиту, за кожний цент в тарифі на транзит".

"А в Мінську віддаю належне роботі Андрія Єрмака. Він там проявив себе сильним політиком в суперечці з Дмитром Козаком, сьогоднішнім заступником глави адміністрації Путіна, а тоді - віцепрем'єром РФ", - додав глава НКРЕКП.

Нагадаємо, підписання нового транзитного контракту відбулося 30 грудня 2019 р. До підписання команда НАК "Нафтогаз України" неодноразово припускала, що контракт не буде підписаний до кінця 2019 року і переговори продовжаться в поточному році.