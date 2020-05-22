Податок на виведений капітал: депутат оприлюднив законопроєкт для обговорення

Голова Комітету Верховної Ради з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев оприлюднив для обговорення законопроєкт «Щодо заходів стимулювання економіки України та запровадження податку на виведений капітал».

Про це політик поінформував 22 травня в ефірі телеканалу «Україна 24», повідомляє кореспондент Укрінформу.

«На своїй сторінці я опублікував законопроєкт щодо допомогти промисловості, великому та середньому бізнесу, який також буде обговорюватись і буде внесений до Верховної Ради тоді, коли ми досягнемо консенсусу,» – зазначив Гетманцев.

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На своїй сторінці у Facebook він оприлюднив порівняльну таблицю до законопроєкту, напрацювання якого, за його словами, стало результатом близько 20-ти зустрічей із різними бізнес-асоціаціями, пропозиції яких були обговорені та ситематизовані з експертами.

Усі пропозиції депутат просить насилати на електронну адресу hetmantsev@rada.gov.ua.