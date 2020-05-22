Україна сподівається на оновлення Угоди про асоціацію з ЄС – Мінекономіки

Україна сподівається розпочати оновлення Угоди про асоціацію з ЄС, що є особливо актуальним через непросту ситуацію у міжнародній торгівлі.

Про це повідомляє пресслужба Мінекономіки за підсумками зустрічі міністра розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України Ігоря Петрашка з послом ЄС, головою Представництва ЄС в Україні Матті Маасікасом.

"Ми сподіваємось розпочати оновлення Угоди про асоціацію між Україною та ЄС. Це питання є особливо актуальним через непросту ситуацію у міжнародній торгівлі. Також пріоритетним питанням для нас є усунення технічних бар’єрів у торгівлі з ЄС, ми готові до укладення Угоди про оцінку відповідності та прийняття промислової продукції", - сказав Петрашко.

За його словами, Європейський Союз залишається головним торговим партнером України. У 2019 році, порівняно з 2018 роком, товарообіг між Україною та ЄС збільшився на 5,5% та склав 45,7 млрд дол. США, з яких експорт становив 20,8 млрд дол. США. Зокрема, найбільшими імпортерами української продукції стали Польща, Італія, Німеччина, Нідерланди та Угорщина.

"В Україні запроваджено адаптивний план виходу з карантину, який складається з 5-ти етапів. Важливим є постійний обмін досвідом з іншими країнами щодо боротьби з коронавірусом, економічного оздоровлення після COVID-19, підтримки бізнесу, збереження та створення нових робочих місць. Разом з тим, незважаючи на заходи проти пандемії, ми докладаємо всіх зусиль для забезпечення безперебійного експорту с/г продукції на зовнішні ринки та забезпечення продовольчої безпеки", - зазначив Петрашко.