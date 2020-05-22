НАБУ прийшло з обшуком до Укрзалізниці

Детективи Національного антикорупційного бюро проводять обшуки в Укрзалізниці у справі зловживань під час закупівлі програмного забезпечення.

Про це інформує пресслужба відомства.

"Детективи НАБУ за процесуального керівництва САП здійснюють обшуки у службових осіб АТ «Укрзалізниця» та представників низки приватних компаній. Слідча дія санкціонована і здійснюється у межах розслідування фактів зловживань службових осіб Укрзалізниці при здійсненні закупівель програмного забезпечення з електронного придбання квитків сполучення Київ-Бориспіль (так званий «Бориспільський експрес»)", - йдеться у повідомленні.

Розслідування зазначених фактів детективи НАБУ здійснюють з грудня 2018 року. Попередня правова кваліфікація — ч.5 ст. 191 КК України.

Зазначається, що керівництво Укрзалізниці сприяє проведенню розслідування з метою встановлення усіх обставин справи.

Раніше ЗМІ повідомляли, що НАБУ 22 травня проводить обшуки у в.о. члена правління УЗ Романа Веприцького у справі щодо розкрадання коштів під час будівництва експресу до Борисполя.

Правоохоронці підозрюють, що чиновники та підприємці внесли неправдиві відомості до документів про формальне виконання робіт.

Зазначалось, що в 2018 році ТОВ "Рілейд" перемогло в державних закупівлях філії Південно-Західна залізниця ПАТ "Укрзалізниця" з будівництва експресу до Борисполя на загальну суму понад 20,4 млн грн.

Веприцький у 2017-2019 роках був в.о. директора регіональної філії "Південно-Західна залізниця" АТ "Укрзалізниця", а у 2019-2020 роках був директором філії.