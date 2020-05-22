Запаси пшениці скоротилися на 16,2% - експерти

Запаси пшениці в Україні станом на 1 травня 2020 року знизилися на 16,2% порівняно з тією самою датою попереднього року, в тому числі у сільгоспвиробників - на 1,4% і у переробників - на 33,4%.

Про це повідомляє УкрАгроКонсалт.

«Згідно з інформацією Державної служби статистики України, станом на 1 травня 2020 року, запаси пшениці порівняно з аналогічним періодом минулого року знизилися на 16,2%, при цьому на підприємствах, що займаються зберіганням і переробкою, - знизилися на 33,4%, а у сільгоспвиробників - на 1,4%», - йдеться в повідомленні.

Водночас запаси ячменю перевищують минулорічні на 10,0%, у тому числі у сільгоспвиробників - на 23,1%. Однак на підприємствах, що займаються зберіганням і переробкою, запаси ячменю скоротилися на 8,0%.

Також скоротилися запаси кукурудзи (на 28,5%), у тому числі у сільгоспвиробників - на 21,1%, на підприємствах, що займаються зберіганням і переробкою зерна, - на 36,1%.

Як повідомляв Укрінформ, згідно з квітневим прогнозом уповноваженого Президента України із земельних питань Романа Лещенка, залишки пшениці в Україні на кінець червня будуть на 21% перевищувати прогнозований сукупний річний обсяг її використання на внутрішньому ринку; це означає, що в країні не буде дефіциту зерна і хліба навіть при різкому стрибку споживчого попиту.