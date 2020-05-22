Пасажирські перевезення в Україні скоротилися на 34%

Пасажирські перевезення в Україні в січні-квітні 2020 року порівняно з аналогічним періодом 2019 року скоротилися на 34,1%, до 939,3 млн осіб.

Про це свідчать дані Держстату України.

Послугами залізниці скористалися 28 млн пасажирів (-43,1%), автомобільного транспорту – 394,7 млн. (-35,1%), авіаційного – 2 млн (-41,2%).

Метрополітен перевіз 139,2 млн осіб (-41%), тролейбуси – 223,8 млн (-30,5%), а трамваї – 151,6 млн (-26,6%).

Раніше повідомлялося, що пасажиропотік у міжнародному аеропорту «Бориспіль» в січні-квітні 2020 року порівняно з аналогічним періодом 2019 року скоротився на 36%, до 2,442 млн осіб.

Кількість пасажирів на регулярних рейсах зменшилась на 41%, до 1,862 млн осіб, а на нерегулярних – на 13%, до 579,9 тис. осіб. Також у цей період у «Борисполі» обслужили 389,9 тис. трансферних пасажирів – це на 60% менше, ніж роком раніше.