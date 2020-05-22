Нацбанк планує зробити онлайн доступ до свого Кредитного реєстру

Національний банк України планує надати дистанційний доступ до свого Кредитного реєстру.

Про це повідомляє пресслужба НБУ.

"В умовах карантину та обмежувальних заходів, пов’язаних із поширенням коронавірусу COVID-19, цей крок дозволить заявникам – населенню та юридичним особам – отримати інформацію з Кредитного реєстру Національного банку зручніше та швидше", - йдеться в повідомленні.

Заявник зможе отримати інформацію через запит до пошукової системи Кредитного реєстру. Верифікація даних фізичної особи може здійснюватися за допомогою системи BankID Національного банку або кваліфікованого електронного підпису (КЕП).

Фізична особа може підписати заяву на отримання інформації з Кредитного реєстру, що подається в електронній формі, особистим КЕП, юридична особа – кваліфікованим електронним підписом свого керівника.

При цьому, заява на отримання інформації з Кредитного реєстру може надаватися і на паперових носіях.

Особа, яка отримує таку інформацію за дорученням, повинна додати до заяви копію документа, що підтверджує її повноваження.

Відповідні норми містить проєкт змін до Положення про Кредитний реєстр Національного банку України, затвердженого постановою Правління Національного банку України від 04 травня 2018 року № 50.

Як відомо, Національний банк у 2018 року створив Кредитний реєстр. Там зібрана інформація про всіх позичальників, які мають заборгованість перед банками більш як 100 мінімальних зарплат (понад 472 300 грн). Загалом про понад 75 тис. боржників: 48 тис. громадян та 27 тис. компаній.

Всі банки та боржники (про яких занесена інформація в реєстр) можуть отримувати доступ до інформації при надсиланні запиту. Це дозволяє банкам правильно оцінювати кредитні ризики, а загалом сприяє відновленню кредитування.