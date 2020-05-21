У І кварталі зросла кількість операцій з платіжними картками - НБУ

Кількість операцій з використанням платіжних карток, емітованих українськими банками, в першому кварталі 2020 року зросла на 24,5%, а сума – на 15,6% порівняно з аналогічним періодом торік. При цьому 85% усіх операцій у січні-березні були безготівковими.

Про це повідомляє пресслужба Національного банку.

"Загальна кількість операцій (безготівкових та отримання готівки) з використанням платіжних карток, емітованих українськими банками, в першому кварталі 2020 року становила 1385,3 млн шт., а їх сума – 920,5 млрд грн. Порівняно з аналогічним періодом 2019 року кількість зазначених операцій зросла на 24,5%, а сума – на 15,6%", - йдеться в повідомленні НБУ.

За кількістю та сумою переважали саме безготівкові операції. Так, кількість безготівкових операцій становила 1 183,2 млн шт. (85,4% усіх операцій), а сума – 503 млрд грн, або 54,6% від суми усіх операцій із картками (торік, за підсумками першого кварталу, показник становив 49,7%).

Аналіз розподілу безготівкових операцій за їх видами свідчить: у січні–березні 2020 року, як і раніше, найбільша кількість операцій із використанням карток припадала на розрахунки в торговельних мережах – 50,3%, за сумою домінували перекази з картки на картку – 41,3% (середній чек однієї такої операції становив 1505 грн).

Загальна кількість емітованих платіжних карток в Україні станом на 1 квітня 2020 року становила 68,6 млн шт.

Упродовж березня 2020 року видаткові операції (безготівкові та отримання готівки) було здійснено з використанням 53,4% усіх платіжних карток.