Суд арештував 300 мільйонів, які хотіла стягнути з Укрзалізниці компанія Клименка

Суд арештував 300 мільйонів, які хотіла стягнути з Укрзалізниці компанія Клименка

Укрінформ
Детективи НАБУ спільно із САП забезпечили накладення арешту на 301 млн грн, які намагалася стягнути з «Укрзалізниці» компанія, афільована з ексміністром зборів і доходів, підозрюваним у завданні понад 100 млрд грн збитків державі.

Про це інформує пресслужба НАБУ.

«Детективи Національного бюро спільно з САП забезпечили накладення арешту на 301 млн грн, які намагалася стягнути з АТ «Укрзалізниця» компанія, афільована з колишнім міністром доходів та зборів, підозрюваним у завданні понад 100 млрд грн збитків державі. Відповідне рішення ухвалив Вищий антикорупційний суд на початку травня 2020 року», - йдеться у повідомленні.

Також за ініціативи НАБУ та САП було накладено арешт на 1000 вагонів, придбаних цією ж компанією, на думку слідства, за рахунок незаконно отриманих коштів.

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Як інформують у НАБУ, це майно було передано в управління АРМА. Орієнтовна вартість вагонів перевищує 500 млн грн.

Уточнюється, що у грудні 2019 року кримінальне провадження за підозрою щодо ексміністра доходів і зборів передали до НАБУ, і у межах розслідування НАБУ та САП вжили всіх необхідних заходів задля збереження майна, яке може бути використано для відшкодування збитків, завданих незаконними діями топпосадовців часів президентства Віктора Януковича.

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